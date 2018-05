Homem leva telhada na cabeça em Nova Odessa

Um homem ainda não identificado foi atingido na cabeça por uma telha durante uma briga na noite desta sexta-feira no bairro São Jorge, em Nova Odessa. Ele foi socorrido para o Hospital Municipal e seu estado de saúde é considerado estável. O motivo do crime seria uma dívida de R$ 100.

Preso pela PM (Polícia Militar), um dos suspeitos admitiu ter lançado o objeto. Segundo ele, a vítima lhe devia a quantia pela venda de roupas. Outro suspeito detido pelos policiais negou qualquer participação no caso. Foto: Walter Duarte/O Liberal

Apesar da confissão, a polícia suspeita que a dívida fosse, na verdade, pela compra de drogas, já que o homem atingido na cabeça seria usuário de entorpecentes.

Até o fechamento desta matéria, a PM ainda aguardava a chega dos peritos do IC (Instituto de Criminalística) para liberar o local do crime – que fica na Rua Brasília – e registrar a ocorrência no Plantão Policial de Nova Odessa.

O delegado de plantão deve decidir, com base nos relatos de policiais e suspeitos se o caso será investigado como tentativa de homicídio ou lesão corporal.