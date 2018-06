Homem é preso após furtar ferramentas do Cemitério Municipal

Um homem de 48 anos foi preso em flagrante na manhã desta quarta-feira (6) após furtar ferramentas de um armário do Cemitério Municipal de Nova Odessa. Ele foi visto por patrulheiros da Guarda Municipal enquanto empurrava um carrinho de mão com os objetos furtados pelo Centro da cidade. Abordado, ele inicialmente disse que as ferramentas eram emprestadas, mas acabou confessando que havia furtado o Cemitério. Este é o primeiro registro de ocorrência no local este ano, segundo a prefeitura.

Foto: Guarda Municipal/Divulgação

De acordo com o boletim de ocorrência, o suspeito foi visto por volta das 5h40 na Rua Rio Branco, em direção ao bairro Jardim Picerno, em Sumaré. Ele foi abordado pelos guardas, que questionaram a procedência das ferramentas. Apesar de inicialmente negar qualquer origem ilícita, ele acabou confessando que havia pulado o muro do Cemitério Municipal e arrombado a porta do armário para retirar os objetos.

Ele retirou do depósito duas escavadeiras, um esmeril, um cortador de ferro, uma extensão elétrica, um carrinho de mão, uma roda sobressalente e estepe. Segundo a Prefeitura de Nova Odessa, o Cemitério possui sistema de sensores e alarmes para os depósitos, mas o que foi arrombado fica afastado dos demais e não possui o sistema. Contudo, ele estava trancado.

“Os guardas estavam em patrulhamento pela área central quando suspeitaram do indivíduo. Na abordagem constataram algumas ferramentas, pneus de carriola e os outros itens furtados que acabaram sendo devolvidos à prefeitura após a prisão do homem”, disse o diretor da Guarda Municipal, Franco Júlio Felippe.

O suspeito foi apresentado ao Plantão Policial, onde recebeu voz de prisão em flagrante.