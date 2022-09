Homem está desaparecido há mais de um mês em Nova Odessa e família pede ajuda

Familiares buscam por informações da localização do desempregado Erivan Oliveira Santos, de 38 anos. Ele saiu de sua residência, no Jardim das Palmeiras, em Nova Odessa, para entregar currículo, mas não retornou. A esposa, Elisângela Cristina da Silva Santos, 49 anos, afirma que ele saiu de casa no dia 20 de agosto. A filha dela, de 7 anos, está doente e a todo momento pergunta sobre o padrasto.

Família pede informações sobre o paradeiro de Erivan – Foto: Reprodução

“Nos disseram que ele foi visto perto do Supermercado Paraná, no Jardim Picerno, em Sumaré. Falaram que ele aparentava ter um surto, pois ficava olhando carros e dormia na rua”, desabafou. Ela afirma que é casada há três anos e ele nunca tinha desaparecido de casa.

Elisângela, junto com o cunhado, esteve no local e os dois fizeram buscas no bairro, mas Erivan não foi localizado. “Também já procuramos em casa de amigos, no entanto, não tivemos nenhuma notícia”, completou.

Quem tiver alguma informação sobre a localização de Erivan pode entrar em contato pelo telefone (19) 99100-1832.