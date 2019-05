Homem é preso por tentativa de furto em escola de Nova Odessa

Um operador de máquinas de 31 anos foi preso na manhã desta quinta-feira (2) após tentativa de furto na CMEI (Centro Municipal de Educação Infantil) Beija Flor, no Parque Residencial Klavin, em Nova Odessa. O homem foi encontrado em um terreno nos fundos da escola e confessou o crime.

De acordo com o boletim de ocorrência, a PM (Polícia Militar) foi acionada às 6h10 por conta de uma suspeita de furto na CMEI. Ao chegarem no local, os militares encontraram as portas arrombadas e um cadeado do portão dos fundos estourado. Uma funcionária disse que escutaram barulho de batidas de porta.

Os policiais não encontram ninguém dentro da escola. Entretanto, em buscas no terreno baldio que faz fundos ao prédio, a PM localizou o suspeito escondido em uma moita de bambu. Diversos objetos que tinham sido retirados da escola estavam pelo local.

O homem não resistiu a prisão e confessou o crime, segundo os policiais, e também indicou onde estavam outros objetos furtados, como uma lavadora de alta pressão e uma impressora. O pé de cabra utilizado para arrombar a unidade de ensino foi apreendido.

Foi constatado que o operador machucou o braço esquerdo após pular o muro da escola. O caso foi registrado no plantão policial de Nova Odessa e o homem acabou preso em flagrante por tentativa de furto.