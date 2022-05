Homem é preso por embriaguez após atropelar uma idosa em Nova Odessa

Um homem foi preso em Nova Odessa por embriaguez ao volante, na madrugada desta segunda-feira (2), após atropelar uma idosa de 73 anos. Por conta do acidente a vítima fraturou um braço e teve um corte na cabeça.

Homem que dirigia o Fusca atropelou a idosa de 73 anos e depois deixou o local por medo de ser agredido; ele acabou preso por embriaguez ao volante – Foto: Prefeitura de Nova Odessa / Divulgação

Segundo informações da GCM (Guarda Civil Municipal), a corporação foi chamada para atender uma ocorrência de atropelamento na esquina das ruas Vilhelms Rosemberg com a Pedro Abel Jankovitz, no Jardim Santa Rita 2.

Ao chegarem no local, foram informados de que a vítima já havia sido socorrida pela ambulância ao Pronto Socorro do Hospital e Maternidade Municipal Dr. Acílio Carreon Garcia. O autor do atropelamento não estava mais na via, pois segundo uma familiar, ele temia pela sua segurança, uma vez que estava sendo hostilizado por populares.

Os guardas então detiveram o suspeito em sua residência e o levaram ao plantão policial do município. Segundo os agentes, ele tinha sinais de embriaguez, o que foi constatado posteriormente com a realização de exame de sangue. O jovem foi autuado em flagrante por embriaguez ao volante.

Ainda segundo a guarda, os patrulheiros compareceram ao hospital e confirmaram que a idosa teve um corte na cabeça e uma fratura no braço, porém estava consciente e estabilizada.