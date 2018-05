Homem é preso por agredir companheira em Nova Odessa

Um ajudante de 32 anos, morador de Nova Odessa foi preso após agredir a companheira, com quem mantinha uma união estável há 14 anos. A agressão aconteceu na madrugada deste sábado (26)

De acordo com a vítima, uma manicure de 30 anos, o homem chegou em casa nervoso e pediu dinheiro. Como teve o pedido negado, ele deu diversos tapas na companheira e a enforcou. Segundo a manicure, o homem é usuário de drogas e queria o valor para comprar cocaína. “Eu não dei o dinheiro, porque ele já tinha gastado metade do salário dele, e a outra parte estava comigo, quando eu disse não, ele começou a me bater”, relatou a manicure.

Os vizinhos ouviram os gritos e acionaram a Polícia Militar, que ao chegar na casa precisaram algemar o agressor, e o levaram ao Plantão Policial do município onde recebeu voz de prisão por violência doméstica. A mulher foi encaminhado ao Hospital Municipal de Nova Odessa Dr. Acílio Carreon Garcia, onde foi atendida e liberada. De acordo com a vítima, o companheiro ficou preso.