Homem é preso pela Polícia Rodoviária com carro adulterado e réplicas de armas em Nova Odessa

No veículo também encontraram acessórios utilizados pela Polícia Civil, como sirene e camiseta da instituição

Objetos foram apreendidos pela Polícia Rodoviária - Foto: 4° Batalhão de Polícia Rodoviária

Um homem de 35 anos foi preso nesta terça-feira (28), por Policiais Militares Rodoviários, na Rodovia Astrônomo Jean Nicolini (SPA-127/304), em Nova Odessa, por adulterar sinal identificador veicular, ou seja, realizar a troca de placa do automóvel sem autorização legal. Ele ainda estava com outras placas, réplicas de armas e acessórios utilizados pela Polícia Civil dentro do automóvel.

Segundo informações do 4° BPRv (Batalhão de Polícia Rodoviária), por volta de 1h, os militares abordaram o indivíduo na Rodovia Astrônomo Jean Nicolini, em Nova Odessa, durante a Operação ODS-PASS e com ele nada de ilícito foi encontrado, entretanto, durante averiguação em seu carro, um Toyota Corolla, os policiais localizaram placas de outros veículos, inclusive a original do Corolla, sirene semelhante a utilizada pela Polícia Civil e uma camiseta da mesma instituição, além de réplicas de um fuzil e de uma pistola.

Levado à delegacia de Nova Odessa, o homem foi autuado em flagrante pelo crime de adulteração de veículo automotor.