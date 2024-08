Homem é preso no Jardim São Manoel, em Nova Odessa, pro embriaguez ao volante

Um homem foi preso em Nova Odessa nesta quarta-feira (7), após ser flagrado dirigindo embriagado por ruas do Jardim São Manoel. A detenção foi realizada pela GCM (Guarda Civil Municipal), que foi acionada por populares que temiam por sua segurança.

De acordo com a corporação, os guardas faziam patrulhamento pela região, quando foram informados por populares a respeito de um homem que estaria embriagado dirigindo um Chevolet Corsa, pela Rua Oscar Araium, trazendo riscos aos pedestres e outros veículos.

Imediatamente os patrulheiros foram ao endereço, onde encontraram o suspeito trafegando em zigue-zague com o carro pela rua. Sinais de parada foram dados e o condutor desceu do veículo cambaleando e com fala desconexa, conforme relatou a Guarda Municipal.

O motorista foi levado à delegacia de Nova Odessa, onde foi submetido ao teste do bafômetro, que confirmou a presença de álcool no sangue acima do nível de tolerância, motivo pelo qual ele foi preso em flagrante por embriaguez ao volante.