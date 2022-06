Homem é preso na Anhanguera em Nova Odessa com carro furtado

Motorista negou a participação no furto e afirmou que comprou o Monza pela internet no valor de R$ 2,5 mil

Um homem foi preso na Rodovia Anhanguera (SP-330), em Nova Odessa, na madrugada desta quarta-feira (8) após ser flagrado pela PMR (Polícia Militar Rodoviária) com um carro furtado.

Veículo tinha sido furtado em Americana na última terça-feira (7). – Foto: Polícia Militar Rodoviária / Divulgação

Segundo a PMR, por volta de 1h40, os policiais pararam o motorista do Monza na Anhanguera, no KM 117, sentido interior, pois o veículo estava com defeito na iluminação.

Ao realizar busca no sistema, os militares descobriram que tratava-se de um carro que tinha sido furtado em Americana na terça-feira (7). Questionado, o motorista negou o furto e afirmou que comprou o Monza pela internet no valor de R$ 2,5 mil.

Ele foi conduzido ao plantão de Nova Odessa e recebeu voz de prisão em flagrante por receptação.