Homem é preso em Nova Odessa por disparo e porte ilegal de arma de fogo

Um homem de 45 anos foi preso em flagrante neste domingo (28), por porte ilegal de arma de fogo e disparo. Aos policiais militares, ele contou que anda com a arma no carro alegando passar por um quadro de depressão profunda e que, armado, se sentia mais seguro.

De acordo com dados registrados em boletim de ocorrência, a PM foi chamada para comparecer a Rua Eduardo Hansam, no bairro Jardim São Manoel, em Nova Odessa. A denúncia anônima informava que um casal estava brigando em uma residência e que após ouvir barulho de disparo, o imóvel ficou em silêncio.

Imediatamente, por volta de 22h30, os militares foram ao endereço, mas não encontraram o casal. Eles também não notaram sinais de violência, tampouco vestígios de disparos.

Na sequência, os policiais abordaram um homem que trafegava pela rua em uma caminhonete. Com ele, nada de ilícito foi encontrado, entretanto, dentro do carro foi encontrada uma pistola com as munições intactas.

Aos policiais, o motorista relatou que comprou a arma por R$ 5 mil de uma pessoa de São Paulo e que não possuía a documentação da pistola, muito menos autorização para posse ou porte de arma. Ele afirmou ainda que carregava o armamento pois se sentia mais seguro e que passava por um quadro de depressão.

Questionado sobre a denúncia anterior, o suspeito afirmou que não se envolveu em nenhuma briga. Os policiais apuraram que ele residia na rua da denúncia, mas em um outro imóvel, motivo pelo qual decidiram averiguar o local.

No imóvel, foram encontrados outros dois cartuchos de munições intactos e um deflagrado.

Levado ao plantão policial, o morador recebeu voz de prisão em flagrante por porte ilegal e disparo de arma de fogo.