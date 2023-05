Homem é preso em Nova Odessa com carro roubado há sete anos

Um homem foi preso na noite deste sábado (20), na Rodovia Astrônomo Jean Nicolini, em Nova Odessa, pelos crimes de receptação de veículo, adulteração de sinais identificadores e uso de documento falso. O flagra aconteceu na pista sul, na altura do quilômetro três. Ele estava com um carro que foi roubado há sete anos, em Curitiba.

Veículo foi apreendido e o condutor acabou preso – Foto: Polícia Militar Rodoviária / Divulgação

Segundo informações da PMR (Polícia Militar Rodoviária), uma equipe de patrulhamento estava no acesso 127 da Rodovia Luiz de Queiroz (SP-304), quando avistou no sentido contrário o veículo, um Renault Logan, em alta velocidade. Após um breve acompanhamento, ele foi abordado.

Embora não tivesse nada de ilícito com o homem, durante a busca veicular os policiais perceberam que tanto a identificação do chassi quanto dos vidros do carro tinham sido remarcadas grosseiramente. Eles constataram que o emplacamento original do veículo era outro, confirmado também pela etiqueta demarcada no motor.

Em consulta no terminal Prodesp (Processamento de Dados do Estado de São Paulo), buscando pela placa original do veículo, os policiais constataram ainda se tratar de carro roubado.

Segundo boletim de ocorrência emitido na ocasião, no ano de 2016, o carro foi roubado em Curitiba, no Paraná. O documento apresentado pelo condutor também continha divergências.

O motorista do carro foi preso e encaminhado ao plantão policial de Nova Odessa, onde permaneceu preso.