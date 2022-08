Homem é preso em Nova Odessa após furtar álbuns e figurinhas da Copa do Mundo

Um homem de 32 anos foi preso na noite desta quinta-feira (25), após furtar 30 pacotes de figurinhas e dois álbuns da Copa do Mundo, de um Supermercado em Nova Odessa. Além dos itens de série, o criminoso pegou também brinquedos e chocolates

Segundo informações do boletim de ocorrência, por volta de 20h, funcionários do supermercado suspeitaram do cliente, uma vez que ele demonstrava nervosismo e tinha um volume incomum sobre a roupa.

Receba as notícias do LIBERAL no WhatsApp

Por conta da atitude suspeita, o fiscal abordou o homem e com ele estavam 30 pacotes de figurinha e dois álbuns da Copa do Mundo no Qatar, cinco tubos de chocolate, um chiclete, sete carrinhos de brinquedo, uma slime, um mordedor para cães, uma barra de chocolate importado e duas escovas de dentes.

A Polícia Militar foi chamada e o suspeito foi conduzido à delegacia de Americana. No local, o homem pagou a fiança arbitrada em R$ 850, foi solto, mas segue a disposição da justiça.