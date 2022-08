Homem é preso com revólver e maconha em bar de Nova Odessa

Arma e droga foram apreendidas pela Guarda Civil Municipal - Foto: Divulgação - Guarda Civil Municipal

Um empresário de 23 anos foi preso com um revólver e 11 pedaços de maconha, na noite desta quinta-feira (4). Os entorpecentes estavam escondidos dentro do seu bar, no Jardim Capoava, em Nova Odessa. A detenção foi possível após denúncia anônima.

Segundo informações do boletim de ocorrência, a GCM (Guarda Civil Municipal) recebeu uma denúncia anônima, informando que o dono de um bar, na Rua Mangabeiras, comercializava drogas dentro do seu estabelecimento comercial. Além disso, segundo a denúncia, ele mantinha uma arma em cima do balcão.

Receba as notícias do LIBERAL no WhatsApp

Os patrulheiros então foram averiguar a denúncia por volta de 20h e no bar, em contato com o proprietário, informou ao homem sobre a acusação. Em resposta aos guardas, ele confessou ter uma arma no balcão do comércio, além de uma porção de maconha para consumo próprio.

Os guardas fizeram buscas no local e encontraram escondidos 11 pedaços de maconha.

Diante dos fatos o homem foi autuado em flagrante por tráfico de drogas e posse/porte ilegal de arma de fogo.