Homem é preso após tentar matar a esposa e o tio dela a facadas em Nova Odessa

Um homem de 26 anos foi preso em flagrante após tentar matar a esposa e o tio dela a facadas, na noite deste domingo (18), em Nova Odessa. As duas vítimas estão internadas em estado grave.

De acordo com informações da GCM (Guarda Civil Municipal), por volta de 21h, a corporação recebeu a informação de que um homem tinha esfaqueado duas pessoas de sua família durante uma discussão. Os fatos teriam ocorrido na Avenida Brasil, no Parque Fabrício.

Ao chegarem no local encontraram as duas vítimas, sendo uma mulher de 26 anos, ferida com cinco perfurações nas costas e braços, e um homem de 51 anos, com duas perfurações nas costas, ambos os ferimentos ocasionados por uma faca, de acordo com testemunhas. Ambos foram socorridos em estado grave ao Hospital Acílio Carreon Garcia.

Faca usada no crime foi localizada por patrulheiros – Foto: GCM de Nova Odessa / Divulgação

Familiares que testemunharam o ocorrido contaram que após uma discussão o suspeito tinha golpeado a esposa e o tio dela com uma faca e depois fugido. Eles ainda detalharam as características do fugitivo.

Os patrulheiros começaram as buscas e inicialmente encontraram a faca usada nos crimes em uma construção na Rua Manoel Antônio Vilela, no Residencial Mathilde Berzin. Em seguida, localizaram o suspeito pela Rua Georgina de Toledo Martins, no mesmo bairro.

O homem foi levado à delegacia de Americana e acabou autuado em flagrante por tentativa de feminicídio e homicídio. As vítimas continuam internadas.