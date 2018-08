Homem é preso após furtar máquina de música de bar

Foto: Marina Zanaki/O Liberal

Um eletricista de 42 anos foi preso em flagrante na madrugada desta segunda-feira (27) após furtar uma máquina de música de um bar onde era frequentador, no Jardim Alvorada, em Nova Odessa. Ele foi visto pela guarda municipal empurrando o aparelho pela Rua Sydinei de Souza Almeida, no bairro Santa Rita, há 400 metros de distância do local do furto.

O eletricista rompeu o cadeado que dá acesso à área externa do bar, local onde a máquina estava, por volta 4h30. Ele também rasgou a capa do sofá que fica ao lado do aparelho para envolver o objeto enquanto o empurrava pela rua. Um vigilante noturno passou pelo estabelecimento e viu o crime, acionando a Guarda Municipal. Os patrulheiros encontraram o suspeito e o abordaram, mas ele negou o crime e alegou que havia encontrado a máquina em uma rua de terra.

O proprietário do bar foi localizado e reconheceu o suspeito como um frequentador do estabelecimento. Ele contou à reportagem que havia no máximo R$ 10 dentro da máquina.

O imóvel não foi aberto e nada além da máquina foi furtado. O eletricista foi levado ao Plantão Policial, onde recebeu voz de prisão.