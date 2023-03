Homem é preso após bater na mãe de 85 anos em Nova Odessa

Um homem de 43 anos foi preso nesta quinta-feira (2), em Nova Odessa, após acertar o rosto da mãe, de 85 anos, com uma garrafa pet e xingá-la diversas vezes. Ele também foi autuado por desacato aos guardas municipais que atenderam a ocorrência.

Segundo informações do boletim de ocorrência, por volta de 16h30, os agentes foram chamados para atenderem um caso de violência doméstica no bairro São Jorge.

Ao chegarem no local, encontraram o agressor exaltado, que passou a xingar os patrulheiros. Foi necessário então o uso da força e algemas para contê-lo.

De acordo com a filha da vítima e irmã do agressor, o familiar é dependente de álcool, cocaína e crack e sempre agride a mãe. Ela informou ainda que, nesta quinta-feira, ele despejou refrigerante na cabeça da idosa e depois lhe acertou o rosto com uma garrafa pet, que ainda continha um pouco da bebida.

O homem também proferiu diversos xingamentos à vítima e a irmã, que acionou a GCM (Guarda Civil Municipal).

Ao ser indagado, o agressor afirmou que queria agredir a irmã e não a mãe, mas como ela interveio na discussão, acabou apanhando no lugar da filha.

Diante dos fatos, o homem foi levado para a delegacia de Americana e acabou autuado em flagrante por lesão corporal, ameaça, desacato e injúria.

Já a idosa foi levada ao Hospital Municipal da cidade, onde ficou em observação durante o registro da ocorrência.