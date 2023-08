PMR fazia operação no pedágio e abordou motociclista que levava animal na mochila

Um homem de 46 anos foi detido e multado neste domingo (20), depois de ser flagrado transportando um filhote de Arara em condições precárias, na Rodovia Anhanguera (SP-330), em Nova Odessa.

No entanto, ele foi solto e vai responder em liberdade pelo crime de maus-tratos a animais.

Animal foi resgatado em condições precárias e encaminhado a uma clínica – Foto: Divulgação

Segundo informações do registro policial, a PMR (Polícia Militar Rodoviária), realizava a Operação Speed, no pedágio do km 118 da rodovia.

Durante a ação, os policiais abordaram um homem em uma motocicleta e acharam dentro da mochila dele um filhote de Arara, em situação de maus-tratos.

A Polícia Militar Ambiental foi acionada e então conduziu o motociclista até o plantão de Nova Odessa, onde ele foi multado em R$ 3 mil e liberado após o registro do TCO (Termo Circunstanciado de Ocorrência).

Enquanto isso, a arara foi levada para a Clínica Selva Urbana, de Campinas. O local é especializado em cuidados de animais silvestres.