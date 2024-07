Homem é flagrado com 206 porções de crack no Jardim Santa Rita, em Nova Odessa

Patrulheiros da GCM (Guarda Civil Municipal) flagraram um homem de 35 anos segurando uma sacola com 206 porções de crack, no Jardim Santa Rita 1, em Nova Odessa, na noite desta segunda-feira (29). Ele foi encaminhado à delegacia de plantão, onde foi autuado em flagrante por tráfico de drogas.

Drogas apreendidas em Nova Odessa – Foto: Guarda Civil Municipal / Divulgação

De acordo com a corporação, os agentes faziam rondas de rotina, quando perceberam que o suspeito, que usava uma bicicleta, aparentou nervosismo ao perceber a aproximação dos guardas. Ele mudou de direção repentinamente e acabou sendo abordado.

Com o suspeito, os agentes apreenderam cinco porções de crack e R$ 282 em dinheiro. No guidão da bicicleta, os guardas apreenderam uma sacola com mais 201 porções da mesma droga. Um celular e a bicicleta que o suspeito conduzia também foram apreendidos.

Ao final do registro de ocorrência, o indivíduo foi encaminhado à delegacia, onde acabou preso em flagrante por tráfico, sendo depois transferido à Cadeia Pública de Sumaré.