Homem é encontrado morto afogado em Nova Odessa

Um homem de 36 anos foi encontrado morto afogado na piscina de uma chácara no Recanto Las Palmas, em Nova Odessa, na tarde desta segunda-feira.

De acordo com a PM (Polícia Militar), o afogamento de Valdinei Ribeiro da Silva aconteceu por volta das 14h30. Segundo informações da corporação, Silva morava na chácara e havia familiares dele no local quando os policiais chegaram lá.

A Polícia Militar, porém, não tinha mais detalhes sobre as circunstâncias em que aconteceu a morte na noite desta segunda-feira.

É ao menos o segundo caso de afogamento na RPT (Região do Polo Têxtil) em pouco mais de uma semana. No último dia 10, um pedreiro de 21 anos morreu enquanto nadava em uma lagoa nas proximidades do Jardim de Mônaco, em Hortolândia. A lagoa fica nos fundos do condomínio, perto da Avenida Olívio Franceschini