Homem é detido furtando plantas da decoração natalina de Nova Odessa

Dezesseis mudas de plantas ornamentais usadas para compor a decoração de Natal na Praça Central de Nova Odessa foram furtadas na madrugada deste domingo. O ato foi flagrado pelas câmeras de monitoramento e dois homens acabaram tendo que se explicar ao delegado de plantão.

Passava um pouco das duas da manhã, quando os guardas municipais visualizaram pelas câmeras um homem carregando várias mudas de flores recém-plantadas na Praça José Gazetta. Foto: Guarda Civil / Divulgação

Eles emitiram um comunicado e o homem, juntamente com outro indivíduo, foi abordado no Jardim Flórida. Ele confessou aos guardas que arrancou as plantas da praça e iria levá-las para seus familiares. O delegado de plantão registrou boletim de ocorrência por crime ambiental e o autor do ato foi liberado. As plantas foram devolvidas ao responsável para replantio.

A Prefeitura de Nova Odessa e o Fundo Social de Solidariedade lamentaram o fato e pedem a colaboração da população para que ajude na conservação da praça, decorada especialmente para o Natal. “Fizemos um esforço muito grande e conseguimos muitas doações justamente para deixar o Natal em Nova Odessa mais bonito, mas infelizmente algumas pessoas não entenderam isso. Por isso peço que nos ajudam a cuidar das plantas, não sentem nos canteiros e não façam a retiradas das mudas”, disse a primeira-dama e presidente do Fundo Social, Andréa Souza