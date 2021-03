Homem é detido com carro roubado e cigarros paraguaios

Um homem de 34 anos foi detido por receptação em Nova Odessa na noite desta terça-feira (16). Ele dirigia um carro roubado e foi parado por policiais militares na Rua Maria de Oliveira Picon, no Jardim das Palmeiras.

Dentro do veículo também foram localizados 500 maços de cigarros paraguaios e R$ 1.513 oriundos da venda do tabaco.

Veículo foi roubado em São Bernardo do Campo e homem o tinha comprado por R$ 5,5 mil – Foto: Polícia Militar / Divulgação

Segundo a PM, a equipe avistou um HB20 branco com placas de Ibaté (SP) e decidiram abordá-lo. Em buscas no sistema, foi constatado que o carro tinha sido roubado em São Bernardo do Campo.

Ainda de acordo com a PM, o carro tinha diversos sinais de adulteração nas tarjetas, chassi e número de motor.

Questionado o homem confessou que tinha comprado o veículo por R$ 5,5 mil e os cigarros na região de Campinas. Ele revelou que sabia que o carro tinha procedência ilícita e explicou ainda que o tabaco seria revendido por R$ 1,5 mil.

Homem disse que comprou os cigarros em Campinas e os revenderia pelo valor de R$ 1,5 mil – Foto: Polícia Militar / Divulgação

Ele foi levado até a delegacia de Nova Odessa e lá uma fiança foi arbitrada. O homem pagou o valor, que não foi divulgado pela Polícia Civil, e foi liberado.

Já os cigarros foram apreendidos e encaminhados à Delegacia de Polícia Federal de Piracicaba.