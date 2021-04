Homem de 25 anos é a vítima mais jovem do coronavírus em Nova Odessa

Homem estava internado na ala respiratória do Hospital Municipal da cidade e faleceu no dia 26 de março

A Secretaria de Saúde de Nova Odessa informou nesta quarta-feira (21) a morte de um homem de 25 anos por coronavírus (Covid-19). Ele é a vítima mais nova da doença na cidade e a 135ª morte em decorrência do vírus.

A prefeitura foi questionada se ele tinha alguma comorbidade, mas não respondeu até a publicação desta reportagem.

De acordo com a Secretaria de Saúde, ele faleceu na ala respiratória do Hospital e Maternidade Municipal Dr. Acílio Carreon Garcia no dia 26 de março.

O resultado do exame realizado pelo Instituto Adolfo Lutz confirmando o óbito por coronavírus foi recebido pelo município apenas nesta quarta-feira.

Nas últimas 48 horas, Nova Odessa recebeu a confirmação de mais 32 casos positivos do novo coronavírus, elevando para 3.530 o total de pacientes da cidade infectados desde o início da pandemia.

No momento, 481 casos suspeitos seguem em investigação, incluindo oito óbitos suspeitos – todos aguardando os resultados dos exames de laboratório.

A cidade tem 37 moradores internados em leitos Covid, dos quais quatro estão na Unidade Respiratória do Jardim Alvorada, nove na ala respiratória do Hospital Municipal e 24 em UTIs (Unidades de Terapia Intensiva) em hospitais de referência públicos ou privados de outras cidades da região e do Estado.