Homem bate contra poste na Ampélio Gazzetta, abandona carro no local e foge

Motorista bate contra poste e foge em Nova Odessa - Foto: Claudeci Junior/O Liberal

Um homem, ainda sem identidade revelada, bateu uma Chevrolet Montana contra um poste, na Avenida Ampélio Gazzetta, na altura do número 2.000, em Nova Odessa na madrugada desta sexta-feira (22). O motorista abandonou o carro no local e fugiu em um outro veículo que passava pela via.

De acordo com informações da Polícia Militar, que apresentou a ocorrência, testemunhas relataram que, por volta da 1h, o motorista bateu contra a estrutura e logo entrou em um outro veículo, de marca e placas não reconhecidas, que estava sendo guiado por um outro homem.

A equipe do IC (Instituto de Criminalística) da Polícia Civil foi acionada no local para tirar fotos. Na sequência, o veículo foi apreendido e encaminhado ao Pátio Municipal. A CPFL Paulista, responsável pelo poste, informou na tarde desta sexta ao LIBERAL que as equipes foram acionadas e estão no local realizando a substituição do poste.