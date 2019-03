Guarda Municipal recebe duas novas viaturas

A Guarda Civil Municipal de Nova Odessa ganhou nesta segunda-feira (18) duas novas viaturas para intensificar o patrulhamento em toda a cidade. Os veículos – modelo Renault Duster Oroch – foram adquiridos com recursos da Agemcamp (R$ 110 mil) e contrapartida do município (R$ 62 mil) e passam a integrar a frota um mês depois da entrega da Base Comunitária Móvel, sendo que a van foi reformada graças a uma parceria com comerciantes e a Acino (Associação Comercial e Industrial de Nova Odessa).

Foto: Prefeitura de Nova Odessa / Divulgação

Participaram da solenidade de entrega o prefeito Benjamim Bill Vieira de Souza; o chefe de Segurança Municipal e comandante da Guarda, Franco Julio Felippe; o diretor da corporação, CGM Nilton Duarte; os secretários Levi Tosta (Esporte, Lazer, Cultura e Turismo); Edison Barros, o Nenê Gás (Meio Ambiente); Wagner Morais (Governo); Julio Cesar Camargo (Administração) Ambiente), Robson Fontes Paulo (Assuntos Jurídicos) e os vereadores Angelo Roberto Réstio, o Nenê Réstio; Avelino Xavier, o Poneis; Wladiney Pereira Brígida, o Polaco; e Oséias Domingos Jorge.

Durante a entrega, o prefeito Bill anunciou a cobertura das caçambas para adaptação em compartimentos de presos. “Estamos trabalhando e trabalhando muito. Por isso, termos investido na nossa respeitada Guarda Municipal, que é a segurança da nossa cidade, dos nossos filhos, não apenas com os instrumentos de trabalho, como esses dois novos veículos, mas também com as vidas de cada membro”, afirmou Bill.

As informações são da diretoria de comunicação da Prefeitura de Nova Odessa.