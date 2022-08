Guarda detém suspeito de agressão contra namorada

Patrulheiros foram acionados após vizinho ouvir mulher gritar por socorro no Parque dos Pinheiros, em Nova Odessa

A Guarda Civil Municipal de Nova Odessa deteve um homem na madrugada deste sábado (27), suspeito de ter agredido a namorada, no Parque dos Pinheiros, na região de chácaras. Ele foi encaminhado à Cadeia Pública de Sumaré.

De acordo com informações divulgadas pela prefeitura, a guarda foi acionada após um morador ouvir uma mulher gritar por socorro. Ao chegar no local indicado, a equipe viu o suspeito, um homem de 44 anos, no quintal de uma chácara. Ele informou que a namorada estava caída dentro da casa.

Receba as notícias do LIBERAL no WhatsApp

Em contato com a vítima, uma mulher de 46 anos, a guarda apurou que ela foi agredida pelo namorado. O suspeito alegou que também foi agredido pela companheira e os dois foram levados ao Hospital Municipal.

Após passarem por atendimento médico, ambos foram levados ao plantão policial. O delegado determinou o registro de boletim de ocorrência com base na Lei Maria da Penha e determinou a prisão em flagrante do homem.