Guarda detém ladrão durante furto contra restaurante em Nova Odessa

A Guarda Civil Municipal de Nova Odessa deteve um homem de 47 anos no momento em que ele furtava um restaurante no Centro da cidade, na noite desta sexta-feira (28). O suspeito foi apresentado ao plantão policial e preso em flagrante.

Homem utilizou um pedaço de tronco para o arrombamento – Foto: Guarda Municipal de Nova Odessa / Divulgação

A corporação foi acionada com a informação que um homem havia estourado a porta de ferro do estabelecimento comercial, localizado na Avenida Carlos Botelho. No local, os patrulheiros identificaram que ele ainda estava no interior do restaurante.

Ao sair no imóvel, foi detido. Ele ainda estava separando alguns produtos retirados do estabelecimento e portava o tronco de madeira que foi usado para o arrombamento. As viaturas fizeram patrulhamento nas imediações, mas nenhum outro suspeito foi localizado.

O homem confessou o furto e foi encaminhado até a delegacia, onde recebeu voz de prisão. Equipes da perícia estiveram no estabelecimento e o proprietário também foi acionado. Os itens furtados foram devolvidos ao restaurante.