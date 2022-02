Guarda de Nova Odessa formaliza parceria com Polícia Rodoviária Federal

Acordo permite troca de dados entre as instituições com o objetivo de desenvolver ações de segurança e combate à criminalidade

A Guarda Civil de Nova Odessa formalizou, durante essa semana, uma parceria com a PRF (Polícia Rodoviária Federal), por meio da assinatura de um Acordo de Cooperação Técnica. A integração entre os dois órgãos, vai permitir que os dados coletados pelas câmeras de videomonitoramento de Nova Odessa sejam enviados em tempo real à Polícia Rodoviária Federal.

O órgão federal, por meio do Sistema Alerta Brasil, devolve ao município informações e dados dos veículos e seus proprietários.

“Essa relevante integração proporcionará mais segurança aos munícipes já que possibilitará o desenvolvimento de ações voltadas à segurança viária e ao enfrentamento da violência e da criminalidade”, comentou o chefe municipal de Segurança, coronel Carlos Fanti.

Segundo o comandante da Guarda, Luciel Carlos de Oliveira, com essa troca de informações em tempo real, a corporação passa a identificar, por exemplo, “alvos” específicos durante os trabalhos preventivos de rotina da corporação, como as “blitz” (ou “bloqueio”) de trânsito e as abordagens a indivíduos suspeitos de ilícitos (crimes) diversos. Um exemplo é a “pulverização” de informações sobre veículos suspeitos para todas as forças de segurança dos estados e municípios que sejam conveniados ao Alerta Brasil.

“O Sistema Alerta Brasil é gerenciado pela PRF e integrado ao Sistema Córtex do Ministério da Justiça, que é um dos maiores bancos de dados de Segurança Pública hoje no país. Graças ao convênio com a PRF e a integração ao Alerta Brasil, que caminha para ser o maior sistema de monitoramento de segurança viária do país, passamos a integrar esses sistemas e a trocar informações em tempo real com todas as forças de Segurança participantes”, explicou o comandante.