Guarda de Nova Odessa apreende 253 kg de maconha

Foto: Guarda Municipal de Nova Odessa - Divulgação

A Guarda Civil Municipal de Nova Odessa realizou, no final da noite desta quarta-feira (3), a maior apreensão de drogas do ano: 253 kg de maconha que estavam em um veículo com placas de Jacutinga (MG), abandonado no Jardim Santa Rita. O motorista, perseguido pela equipe da ROMU (Rondas Ostensivas Municipal) com apoio de outras viaturas, conseguiu fugir a pé após abandonar o veículo.

Franco Júlio Felippe, chefe de Segurança Municipal, explicou que os patrulheiros Domingues, Sette e Rodrigues receberam a informação do veículo Gol em atitudes suspeitas na região da Avenida Ampélio Gazzetta e que estaria seguindo para a região do bairro Alvorada, isso por volta de 23h30. Os guardas municipais iniciaram, então, um patrulhamento naquela região e localizaram o carro naquele bairro. O condutor, porém, iniciou uma fuga em alta velocidade por ruas dos bairros Monte das Oliveiras, Santa Rita e Jardim dos Ipês, sempre acompanhado pela Guarda.

Em certo momento, o condutor abandonou o veículo na Rua Pedro Abel Jankovitz e fugiu a pé, não sendo localizado. No carro, os guardas encontraram 10 pacotes com 30 tabletes de maconha cada um, totalizando 253 kg da droga. Quanto ao veículo, não havia queixa de furto ou roubo. O carro e a droga foram apresentados no Plantão da Polícia Civil, que ficará responsável pela investigação a partir de agora.

“Essa droga, certamente, iria abastecer várias cidades aqui da região. Mas felizmente, graças ao trabalho não só da Romu, mas das demais equipes da Guarda Municipal de Nova Odessa que deram apoio a essa ocorrência, conseguimos realizar essa grande operação e proteger as famílias de Nova Odessa e de outras cidades também”, disse Franco.

Com informações da assessoria de imprensa de Nova Odessa.