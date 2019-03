Guarda Civil reforça segurança em escolas

Foto: Divulgação

A Guarda Civil Municipal reforçou o policiamento nas escolas estaduais e municipais de Nova Odessa. As operações foram intensificadas a partir de segunda-feira (18), com objetivo de garantir a segurança dos alunos após o atentado ocorrido no último dia 13, em Suzano, município da Região Metropolitana de São Paulo. A medida atende às diretrizes do Projeto Fênix, idealizado pela primeira-dama e presidente do Fundo Social de Solidariedade, Andréa Souza, em parceria com secretarias municipais, iniciativa privada e voluntários, para oferecer atividades aos adolescentes da cidade e auxiliar na prevenção ao uso de drogas lícitas e ilícitas.

De acordo com o chefe de Segurança Municipal e comandante da Guarda Civil Municipal, Franco Julio Felippe, as operações preventivas estão sendo realizadas nos horários de entrada e saída dos alunos, além de rondas ostensivas nos períodos de aula. Franco explica que quatro viaturas participam das ações, incluindo a ROMU (Rondas Ostensivas Municipais), Base Móvel e Canil, além das duas novas viaturas integradas à frota da corporação esta semana.

“Estamos usando nosso serviço de inteligência para monitorar o cotidiano da escola e toda a movimentação nos arredores. A partir disso, selecionamos as unidades com maior risco e, assim, agimos para garantir a segurança dos estudantes”, explicou o comandante da Guarda novaodessense. As operações são acompanhadas pelo GCM comandante, Nilton César Alves.

O chefe de Segurança Municipal ressalta que as operações são complementares ao trabalho realizado pela Polícia Militar. “Nós sabemos que o patrulhamento das escolas estaduais é uma atribuição do Estado. No entanto, conhecemos as limitações da PM e entendemos a importância do trabalho conjunto das corporações na segurança das nossas crianças”, disse.

A presidente do Fundo Social de Solidariedade aprovou a ação. “Parabenizo a equipe de Segurança Municipal por mais esta ação. Nova Odessa já é um exemplo na região. Nosso trabalho é atuar na prevenção, por isso agradeço pelo entendimento da Guarda Municipal, que imediatamente entendeu nossa solicitação e passou a fazer uma ronda mais ostensiva pelas escolas estaduais”, afirmou a primeira-dama, Andréa Souza.

Além das das seis escolas estaduais da cidade, a segurança também foi reforçada na rede municipal, composta por 25 escolas de Educação Infantil e Ensino Fundamental. Nessas unidades, as ações integram o projeto “Anjos da Guarda”, desenvolvido em 2013 pela Guarda Civil Municipal, com o objetivo de aproximar a corporação do ambiente escolar e difundir entre os alunos valores como amizade, companheirismo e respeito.

Com informações da assessoria de imprensa da Prefeitura Municipal de Nova Odessa.