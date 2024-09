Grupo Liberal entrevista Juçara Rosolen, candidata à prefeita de Nova Odessa

O Grupo Liberal entrevista, nesta terça-feira (24), Juçara Rosolen, candidata à prefeita de Nova Odessa pelo partido Novo. Ela é a segunda entrevistada na série dos concorrentes da cidade. Veja a entrevista abaixo, pelo programa Liberal No Ar, da rádio Zé FM 76.3:

Quem é Juçara Rosolen?

Juçara Rosolen é empresária, formada em pedagogia, letras e direito e fundadora e proprietária do Grupo Aposerv, de serviços previdenciários administrativos.

Ela também é presidente da Acino (Associação Comercial e Industrial de Nova Odessa) e vice-presidente do Lions, cargos dos quais se afastou para disputar a eleição. Juçara terá como vice o advogado Sérgio Neves, do mesmo partido.

Além dos candidatos de Nova Odessa, também forma entrevistados os concorrentes à Prefeitura de Sumaré. Tal como nas sabatinas realizadas pelo Grupo Liberal em Americana e Santa Bárbara d’Oeste, o objetivo é ouvir dos candidatos quais são as propostas para a cidade.

As entrevistas começam às 13h30 e têm duração de 40 minutos. Além da transmissão na Zé FM, também há lives nos perfis do LIBERAL no YouTube e no Facebook.

