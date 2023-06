Greve das merendeiras atingiu oito creches municipais em Nova Odessa

A greve das merendeiras em Nova Odessa, que foi iniciada na manhã desta segunda-feira (5), atingiu oito dos 12 CMEIs (Centros Municipal de Educação Infantil), ou creches municipais, que atendem alunos com idade entre seis meses e três anos e onze meses da cidade.

Os bebês foram dispensados, de acordo com a prefeitura, que prevê que os atendimentos serão retomadas normalmente nesta terça-feira (6).

Greve das merendeiras de Nova Odessa teve início nesta segunda-feira – Foto: Câmara de Nova Odessa / Divulgação

A Secretaria Municipal de Educação, por meio da equipe gestora do Setor de Alimentação Escolar, afirma que a paralisação das merendeiras não afetou as 13 unidades de Emefs (Ensino Fundamental) da rede, sendo que aquelas que não tiveram dispensa ofereceram lanches aos alunos.

O presidente do SSPMANO (Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Nova Odessa), Luís Fernando Nascimento da Silva, diz que as merendeiras estão reivindicando EPIs (Equipamentos de Proteção Individual), como sapatos, aventais e luvas; além de melhores condições de trabalho.

Receba as notícias do LIBERAL no WhatsApp

“Existem escolas em que os fogões não funcionam totalmente e também não receberam EPIs adequados”, diz o sindicalista.

CÂMARA

Acompanhado de um grupo com 35 merendeiras e ajudantes de cozinha, o presidente do sindicato esteve na tarde desta segunda-feira na câmara, a fim de pedir apoio dos vereadores.

O parlamentar Elvis Pelé (PSDB) relatou que os servidores também reclamaram da falta de efetivo. “Nos disseram que tem escolas que deveriam ter quatro merendeiras e tem somente duas. Considero que faltou uma ação mais eficaz da prefeitura para evitar a greve”, explica Pelé.

Siga o LIBERAL no Instagram e fique por dentro do noticiário de Americana e região.

LIMINAR

O desembargador do Trabalho e vice-presidente judicial do TRT-15 (Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região), João Aberto Alves Machado, manteve nesta segunda-feira sua decisão do último sábado (3), que determina que ao menos 70% das auxiliares de apoio escolar e de auxiliares de serviços gerais mantenham suas atividades.

De acordo com o SSPMANO, a situação segue indefinida até a audiência de mediação e conciliação de forma online entre prefeitura e sindicato, previamente agendada para esta terça-feira (6), no TRT-15.

A prefeitura informa que o acordo firmado anteriormente com o sindicato está sendo cumprido desde a última semana. Os novos uniformes e EPIs estão sendo entregues desde sexta-feira (2), conforme acordado. Os equipamentos atendem a todas as normas vigentes.

Por fim, 20 profissionais extras já vinham sendo contratados emergencialmente, sendo que a maior parte está atuando desde sexta e todos já estarão em atividade nesta terça-feira.

“A Prefeitura de Nova Odessa conclama novamente os servidores da merenda escolar a manterem o atendimento às nossas crianças a partir desta terça-feira e se coloca à disposição para o diálogo constante e pleno com a categoria, como ocorre desde 2021. Confiamos plenamente no bom senso dos servidores, neste momento em que buscamos atender a todas as reivindicações da categoria”, enfatiza a administração municipal.