Greve afeta aulas na Etec em Nova Odessa; veja situação na região

A greve dos trabalhadores do Centro Paula Souza, iniciada nesta terça-feira (8), afetou aulas da Etec Ferrucio Humberto Gazetta, no Jardim Alvorada, em Nova Odessa.

De acordo com informações apuradas pelo LIBERAL, ao menos 500 alunos do período da tarde poderão ser afetados por prazo indeterminado. Profissionais de outras unidades da RPT (Região do Polo Têxtil) ainda avaliam a adesão ao movimento — veja mais detalhes abaixo.

Greve foi deflagrada nesta terça-feira – Foto: Marcelo Rocha / Liberal

As principais reivindicações, segundo o Sinteps (Sindicato dos Trabalhadores do Centro Paula Souza), são reajuste salarial, pagamento imediato do bônus resultado — que a categoria diz estar atrasado —, revisão do plano de carreira dos professores implantado em 2014 e diálogo quanto à proposta do governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), de implementar o ensino técnico na rede estadual.

Essa última demanda é considerada um ponto sensível para o sindicato, já que o Centro Paula Souza é responsável por essa modalidade de ensino há mais de 50 anos. No entanto, as tentativas de discussão do projeto junto ao governo foram infrutíferas.

“Até o momento, não nos apresentaram nada. A situação continua sem um resultado prático para a instituição. A greve não é para prejudicar os alunos e nem as aulas, na verdade o intuito com a maior adesão das unidades é fazer com que o governo atenda às reivindicações e negocie”, apontou o diretor do Sinteps, Felipe Augusto Chadi da Silva, em conversa com o LIBERAL.

A professora Vanessa Lemos Toledo é uma das 31 profissionais que aderiram à paralisação em Nova Odessa. Ela destacou o arrocho salarial como a principal demanda das unidades locais.

“Há uma falta de professores nas unidades do Centro Paula Souza na região. Isso porque não é atraente o salário oferecido. Alguns professores se inscrevem no processo seletivo e depois nem participam, porque tomam conhecimento do valor da hora/aula. Os que vão dizem que não compensa”, explicou.

De acordo com Felipe, a última reunião com representantes do governo estadual aconteceu na última quinta (3), mas o desfecho não foi positivo para a categoria. Por esse motivo, uma passeata foi realizada em São Paulo na tarde desta terça. Porém, não há expectativa de que as reivindicações sejam atendidas e de que a greve termine.

“Na reunião que tivemos, o secretário da Casa Civil [Arthur Lima] disse que não é possível aumentar o reajuste que foi feito para o funcionalismo público em mais de 6%. No entanto, para o próprio governador foi sancionado 50%. E eles foram duros. Disseram que se fizéssemos a greve, não iriam mais dialogar com a gente”, concluiu Felipe.

Em nota, o Centro Paula Souza disse que “a Bonificação por Resultados, referente ao ano de 2022, por exemplo, já foi publicada no Diário Oficial do Estado e será paga até outubro, podendo ser antecipada para setembro” e ressaltou que “a atual gestão, já em seu primeiro ano de governo, concedeu um reajuste acima da inflação para os servidores públicos”.

Quanto ao estudo para o novo plano de carreira dos professores, o Centro disse que “está em andamento e contava, até o dia 23 de junho, com a participação de representantes do sindicato, que optaram por se desligar do grupo de trabalho. A proposta do novo plano de carreira será encaminhada às instâncias responsáveis pela sua análise até setembro e as contribuições do Centro Paula Souza serão avaliadas”.

Por fim, a instituição afirmou que “adotará todas as medidas necessárias para garantir que os estudantes não sejam prejudicados”.

A SITUAÇÃO NA REGIÃO

AMERICANA

Com aproximadamente 2 mil alunos, as unidades da Etec Polivalente e da Fatec Ministro Ralph Biasi funcionaram normalmente. Segundo fontes de grêmios ouvidas pelo LIBERAL, não há expectativa de adesão, pois a falta de professores comprometeria significativamente o calendário.

O Polivalente aparece em uma lista do Sinteps com outras 115 instituições que aderiram à greve, mas não registrou qualquer movimento de paralisação. Na Fatec, alguns professores faltaram, mas não houve confirmação de qualquer relação com a greve.

SANTA BÁRBARA D’OESTE

A Etec Professor Doutor José Dagnoni é outra unidade que aparece na lista do Sinteps, entretanto funcionou normalmente nesta terça. Estava prevista uma reunião entre os professores no fim da tarde para discutir a adesão à greve — e que poderia afetar as aulas de quarta.

NOVA ODESSA

Até o momento, a Etec Ferrucio Humberto Gazetta é a única que aderiu à paralisação na RPT. Ao todo, são 31 professores que aceitaram participar do movimento e dez que se recusaram. Cerca de 20 ainda não se posicionaram. Pelo menos 500 alunos serão afetados nos próximos dias por conta da greve. Faixas foram colocadas na fachada da escola.

SUMARÉ E HORTOLÂNDIA

As duas cidades compartilham a unidade do Jardim Santana, em Hortolândia, e ainda não se posicionaram quanto à adesão. Na manhã desta quarta estão previstas novas conversas entre os professores sobre o assunto. O local tem aproximadamente 1,2 mil alunos matriculados. A mesma situação está prevista para a Fatec de Sumaré, embora conste na lista do Sinteps.