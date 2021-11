Grávida é esfaqueada pelo companheiro em Nova Odessa

Depois de ferir a mulher, o homem fugiu do imóvel com o carro e não foi localizado

Uma estudante de 19 anos, grávida de um mês, foi esfaqueada pelo companheiro na manhã desta quinta-feira (18) no imóvel do casal, no Jardim São Manoel, em Nova Odessa. No momento da agressão, a filha da vítima, uma menina de um ano e oito meses, estava na residência.

Segundo informações do registro policial, a PM (Polícia Militar) foi chamada por volta de 9h para atender uma ocorrência de violência. No local, os militares encontraram a vítima com ferimentos de faca no pescoço, costas e ombros.

A vítima relatou para a polícia que ela e o companheiro brigavam e durante a discussão ele pegou uma faca e a atingiu. A filha da mulher, de um ano e oito meses, estava na residência no momento da briga, porém em outro cômodo.

Depois de ferir a mulher, o homem fugiu do imóvel com o carro. A PM fez buscas pela região, mas o suspeito não foi localizado até a publicação desta reportagem.

A mulher foi conduzida a um hospital para cuidados médico e a criança está sob os cuidados do Conselho Tutelar. O caso foi registrado como violência doméstica na delegacia de Nova Odessa.