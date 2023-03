GMC de Nova Odessa detém suspeito de roubo cometido em Americana

A Guarda Civil Municipal de Nova Odessa deteve neste domingo (12) um suspeito de participar de um roubo em Americana, na noite de sábado (11). Reconhecido pela vítima, o homem foi indiciado pela Polícia Civil e liberado.

O roubo aconteceu na Praça da Matriz Velha, no Centro de Americana, por volta das 19h30. Três amigos estavam no local para um ensaio fotográfico e, quando finalizaram o serviço, foram abordados por dois homens armados. Dois deles foram segurados pelos bandidos, enquanto o terceiro ficou livre. Ele então entregou o celular e as vítimas conseguiram escapar.

“Como estavam com arma, não sabia se verdadeira ou falsa, optei por deixar meu celular em favor da vida dos meus amigos e da minha. Eles ficaram sem entender, talvez acharam que não íamos entregar, e pareciam estar meio alterados. Então nós três corremos para a base da Polícia Militar que tem ali perto”, contou a vítima, que preferiu não ser identificada.

Na manhã deste domingo, uma equipe da Guarda Civil Municipal de Nova Odessa deteve um dos suspeitos durante um patrulhamento na região central. Os guardas Gualter, Fernandes e Correa passavam pela Rua Rio Branco, quando viram um homem em um posto de gasolina, que mostrou uma arma para a equipe.

De imediato, os guardas tentaram abordá-lo e ele tentou fugir, mas foi detido na Rua 1º de Janeiro. Ele alegou que estava jogando baralho no posto, ganhou e foi ameaçado por quem tinha perdido. Foi então que ele sacou a arma vista pela equipe, que na verdade se tratava de um simulacro.

Os guardas levantaram as ocorrências registradas na noite anterior e identificaram o roubo de celular no Centro de Americana. A vítima recebeu imagens do homem detido e confirmou que se tratava de um dos bandidos que o abordou.

Os patrulheiros apuraram que o celular levado, um Iphone, foi vendido na noite anterior no mesmo posto de gasolina por R$ 300. Segundo a corporação, o detido parecia estar alterado, resistiu à abordagem e chegou a danificar a parte interna da viatura dos guardas.

O caso foi apresentado ao plantão policial e a vítima também compareceu, reconhecendo pessoalmente o detido. O delegado decidiu indiciar o suspeito por roubo e liberá-lo para responder em liberdade.

A Guarda Civil aguardava a liberação de uma nova senha pela empresa do celular para a vítima para tentar rastrear o aparelho e localizar o comprador.