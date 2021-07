Gisele Bündchen se torna acionista da Ambipar, empresa com sede em Nova Odessa

De acordo com a multinacional, a primeira campanha publicitária com a participação da modelo está em produção - Foto: Reprodução - Facebook

A Ambipar, multinacional de gestão ambiental e resposta a emergências com sede em Nova Odessa, divulgou nesta segunda-feira (26) que terá como acionista, membro de conselho e embaixadora da marca a modelo Gisele Bündchen.

Segundo a empresa, a modelo participará de campanhas publicitárias e integrará o Comitê de Sustentabilidade da multinacional. Não haverá, no entanto, mudanças de comando.

Em comunicado divulgado à imprensa, a Ambipar informou que, desde o ano passado, quando promoveu sua abertura de capital (IPO) na bolsa de valores (B3), tem investido em um trabalho de posicionamento de marca e comunicação mais intenso, para expor sua expertise em gestão ambiental.

Uma das ideias desta mudança de postura foi o convite a Gisele para se tornar embaixadora da marca. “Gisele quis conhecer melhor a empresa, nossos serviços e produtos, e saber de cada detalhe”, comentou a CEO da Ambipar, Cristina Andriotti.

A empresa considera que a modelo tem se destacado há anos como referência na defesa do meio ambiente, com reconhecimento internacional.

“Eu não conhecia a Ambipar e me impressionei com a visão de Tércio Borlenghi Junior, fundador da empresa, que há 25 anos reaproveita e valoriza os resíduos que virariam lixo e acabariam em aterros, rios e oceanos, dando a eles uma nova utilidade. Um trabalho essencial para um uso mais consciente dos recursos naturais”, comentou a modelo.

“Acredito que as empresas que quiserem ser competitivas na próxima década precisam rever seus processos para reduzir seu impacto negativo no planeta e encontrar formas de produzir que também priorizem o bem social e ambiental contribuindo, ainda, com uma economia de baixo carbono”, defendeu Gisele, em comunicado divulgado pela Ambipar.



De acordo com a multinacional, a primeira campanha publicitária com a participação da modelo está em produção, mas sem data para estrear.

Sobre a Ambipar

Presente em 17 países, e inclusive na Antártida, a Ambipar tem como sede, atualmente, um prédio às margens da Rodovia Anhanguera (SP-330), em Nova Odessa.

Sede da Ambipar, em Nova Odessa – Foto: Divulgação

Formada pela Ambipar Environment e Ambipar Response, dois segmentos de referência no mercado de gestão ambiental, a multinacional se diz comprometida com as questões sustentáveis. No ano passado, foi a primeira empresa de gestão ambiental a entrar na bolsa de valores.

A Ambipar atua na criação de produtos sustentáveis e ecologicamente corretos, bem como de forma a ajudar empresas a darem a destinação correta aos resíduos que geram. A multinacional ainda trabalha na contenção de desastres ambientais.