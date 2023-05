Garoto de 10 anos fica ferido após ataque de pit bull em Nova Odessa

Davi Henrique Rodrigues Noli teve a orelha decepada por um pit bull na noite de sexta-feira - Foto: Reprodução

Um garoto de 10 anos ficou ferido após ser atacado por um cachorro da raça pit bull na noite de sexta-feira (5), em Nova Odessa. Ele teve a orelha decepada e ficou com diversos ferimentos no rosto devido ao ataque.

Segundo a mãe de Davi Henrique Rodrigues Noli, o animal teria escapado de seu tutor e atacado seu filho, que brincava em frente a sua casa, na Rua Cuiabá, no Jardim São Jorge, por volta de 21h50. A Polícia Civil investiga o caso.

Ao LIBERAL, a mãe do menino, Fabiana Rodrigues Noli, de 40 anos, contou que estava em sua casa, quando ouviu o grito da criança. Ao sair, viu na rua o cachorro em cima do filho e tentou abrir a boca do animal. Com muito esforço dela e de vizinhos, ele soltou a criança. Porém, na sequência, quando os dois conseguiram fugir para dentro do imóvel, o pit bull entrou junto com eles e o atacou mais uma vez.

Neste momento, ela conta que jogou seu corpo sobre o do cachorro e os vizinhos feriram o animal com uma faca, separando a criança do animal.

Imediatamente Fabiana levou o filho ao hospital municipal de Nova Odessa, Dr. Acilio Carrion Garcia, onde recebeu os primeiros atendimentos e em seguida foi transferido para o Hospital das Clínicas da Unicamp (Universidade Estadual de Campinas), onde segue internado.

O cachorro, segundo a Prefeitura de Nova Odessa, foi encontrado posteriormente em um quintal e recolhido pela Defesa Civil, mas morreu devido aos ferimentos sofridos no momento em que pessoas tentavam separar ele da criança.

Ainda segundo a prefeitura, os responsáveis pelo cachorro serão autuados por permitir que o animal saísse à rua sem tutor, focinheira e guia.

Ao LIBERAL, a Polícia Civil confirmou que o dono do pit bull foi ouvido e liberado. As investigações desse acidente continuam sendo realizadas pela Polícia Civil.

Reimplantada

Em entrevista ao LIBERAL, a mãe do garoto afirmou que ele passou por um procedimento de reimplante da orelha na madrugada de sábado e está se recuperando.

Ela ainda cobrou responsabilização do proprietário do cachorro que, segundo ela, tem o costume de soltar os animais, dois cachorros de grande porte, na rua sem focinheiras ou supervisão.