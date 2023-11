Gaema pede informações à Prefeitura de Nova Odessa sobre descarte de efluentes

Denúncia partiu de vereador, que identificou o descarte bem próximo à estação da captação no último sábado

Descarte irregular estaria ocorrendo perto da Estação do bairro Santo Ângelo - Foto: Claudeci Junior_Liberal.JPG

O Gaema (Grupo de Atuação Especial de Defesa do Meio Ambiente) do MP (Ministério Público) pediu nesta quarta-feira (8) informações para a Prefeitura de Nova Odessa sobre o descarte de efluentes próximo à Estação de Captação de Água do bairro Santo Ângelo.

O promotor Ivan Carneiro Castanheiro disse que também solicitou mais detalhes para Cetesb (Companhia Ambiental do Estado de São Paulo).

A denúncia partiu do vereador Cabo Natal (Avante), que identificou o descarte bem próximo à estação da captação, no último sábado (4).

Desde então, como medida de segurança, a Coden suspendeu a captação, que foi retomada nesta quarta-feira.

A Coden informou que nenhum contaminante foi apontado pelas análises laboratoriais realizadas ao longo dos últimos cinco dias no ponto de captação, desde que um vídeo com a denúncia do possível crime ambiental foi recebido pela companhia.

“Cabe ressaltar que a captação de água se dá na margem oposta ao possível descarte irregular. No nosso ponto de captação, as amostras estão dentro dos parâmetros considerados passíveis de tratamento pelos quesitos bacteriológicos”, explicou a empresa.

Cabo Natal informou que o descarte de efluentes poderia ter vindo da Estação Elevatória de Americana, que teria transbordado por conta das chuvas e atingido a bacia perto da Represa Salto Grande.

Na sessão da Câmara de Nova Odessa, o vereador protocolou requerimento pedindo que a administração entre em contato com a Prefeitura de Americana para apurar o ocorrido.

“Entendo que as pessoas que fazem gestão ou tem a competência de executar as políticas públicas precisam ter responsabilidade e cuidado”, ressaltou o parlamentar.

O DAE (Departamento de Água e Esgoto) de Americana informou que já tem ciência do questionamento do vereador e solicitou laudo à equipe técnica responsável pela manutenção e operação da estação. A previsão é que o trabalho seja concluído até o fim de semana.