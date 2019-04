Fundo Social realiza 5ª Mostra de Orquídeas

A 5ª Mostra de Orquídeas de Nova Odessa será realizada no Clube da Melhor Idade, entre a sexta-feira, dia 3 de maio, e o domingo, dia 5, das 8 às 17 horas. Durante os três dias, os visitantes poderão apreciar diferentes tipos de orquídeas e também comprar, além das plantas, insumos para cultivo e receber orientações direto do produtor. Dentre as espécies expostas, há variedades para todos os gostos, preços e tamanhos. Os preços variam de R$ 10 a R$ 50. A entrada é gratuita.

Este ano o evento é realizado em época diferente dos anos anteriores, que aconteceram em junho e agosto, proporcionando ao público a possibilidade de apreciar e adquirir espécies com floração distinta. Foto: Prefeitura de Nova Odessa / Divulgação

A 5ª Mostra é uma parceria do expositor Sérgio Scantamburlo, de Sumaré, com o Fundo Social de Solidariedade, que receberá parte da renda obtida com comercialização dos produtos para projetos sociais.

“Este já é um evento tradicional na cidade que é muito esperado pelo público. A orquídea é uma flor muito apreciada e nós estamos trazendo espécies lindíssimas. Vale a pena vir conhecer e colaborar com os projetos do Fundo Social”, afirmou a primeira-dama e presidente do Fundo Social, Andréa Souza, que é a idealizadora da Mostra em Nova Odessa.

Dicas

“A dica fundamental para quem deseja cultivar uma orquídea é o local. Um bom local é 90% do cultivo, pois a base da planta é a luminosidade, ventilação e umidade”, explica o comerciante e expositor Sérgio Scantamburlo, de Sumaré, responsável pelas espécies. Segundo ele, ao contrário do que se propaga, a orquídea é uma planta de fácil manejo.

O visitante poderá descobrir a melhor maneira de cuidar da sua planta ou ainda adquirir uma espécie que melhor se adapte ao seu ambiente, seja ele um apartamento fechado ou um jardim aberto.

Além das espécies mais comuns e de fácil cuidado, como as Laelia, Cymbidium, Cattleya, Phalaenopsis ou a Dendobrium, a exposição traz, ainda, algumas plantas híbridas, ou seja, geradas a partir do cruzamento entre espécies e gêneros diferentes. A modificação resulta em flores de cores e formatos inusitados, como a orquídea-negra, para colecionadores

SERVIÇO

5ª Mostra de Orquídeas de Nova Odessa

Data: 3 a 5 de maio

Horário: das 8h às 17h

Local: Clube da Melhor Idade (Rua Heitor Penteado, 199, Centro, Nova Odessa)

Informações: (19) 3476-6053

Entrada gratuita.

As informações são da diretoria de comunicação da Prefeitura de Nova Odessa.