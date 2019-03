Fundo Social lança projeto de apoio a adolescentes

O Teatro Municipal Divair Moreira ficou lotado na manhã desta quinta-feira (7) para o lançamento do ‘Projeto Fênix – Transformando Vidas”, idealizado pela primeira-dama e presidente do Fundo Social de Solidariedade de Nova Odessa, Andréa Souza, em parceria com diversas secretarias municipais, iniciativa privada e um grupo de 50 voluntários.

O projeto consiste em oferecer diversas atividades de esportes, artes, lazer, cultura e saúde mental para prevenção e reabilitação a problemas como depressão, medos, traumas e uso de drogas lícitas e ilícitas, funcionando como uma rede de apoio, através de diversas ações, aos pais, professores e adolescentes novaodessenses matriculados nas escolas estaduais do município. Foto: Prefeitura de Nova Odessa / Divulgação

“Após três meses de reuniões, preparativos e planejamento, nós concretizamos o lançamento perante os diretores e professores das seis escolas estaduais de Nova Odessa, embora nossos voluntários já estejam mapeando os alunos. Quero agradecer imensamente todas as secretarias envolvidas, os nossos parceiros da iniciativa privada e, claro, os voluntários, por mais esse voto de confiança”, destacou a primeira-dama.

O prefeito Benjamim Bill Vieira de Souza acompanhou o lançamento do projeto e vê na iniciativa da primeira-dama e presidente do Fundo Social o caminho para evitar que jovens e adolescentes se envolvam em problemas.

“A gente sempre acompanha as crianças que estudam na rede municipal de ensino e chegou a hora de olharmos também por aquelas que estudam nas escolas do Estado, uma vez que são filhos, sobrinhos e netos dos novaodessenses”, destacou o prefeito.

A palestra Educação no Divã concluiu os trabalhos mostrando alternativas aos desafios da sala de aula contemporânea. “É preciso entender o que se passa na cabeça da juventude e as expectativas deles, ao mesmo tempo que é preciso ter autoconhecimento para compreender que não somos super-heróis, mas podemos cumprir nosso propósito dia a dia”, disse o palestrante Edvaldo Martino.

O evento contou com a presença da supervisora de ensino da Diretoria de Americana, Priscila Neuburger, que representou a dirigente Joseana Caltarossa Moreira. Também participaram diretores das seis escolas estaduais de Nova Odessa. Haroldo Teixeira (Dorti Zambelo Calil), Eliana Turcato (Joaquim Rodrigues Azenha), Sirlei Aparecida Florian Barboza (Geraldo de Oliveira), Valdir Borges (Alexandre Bassora) e Melissa Alkschbirs, além da coordenadora Olinda Cássia (Silvânia Aparecida Santos).

Os secretários municipais Claudicir Picolo (Educação) e Levi Tosta (Esportes) compareceram para endossar a participação de suas pastas no projeto. O Projeto Afin (Afeto na infância), coordenado pela juíza Michelli Changman, foi representado pela assessora Juliana Costa de Souza.

O programa Infância Protegida enviou como representantes os líderes Eduardo e Djane Souza. O evento de apresentação oficial do Projeto Fênix serviu também como palco para o planejamento escolar estadual, de acordo com convocação no Diário Oficial do Estado.

As informações são da Diretoria de Comunicação da Prefeitura de Nova Odessa.