Fundo Social lança Campanha do Agasalho 2019

O Fundo Social de Solidariedade de Nova Odessa lança nesta sexta-feira (3) a Campanha do Agasalho 2019, com o tema “Aquecendo Vidas”, no Clube da Melhor Idade, às 9h. A arrecadação será feita durante todo o mês de maio em pontos de coleta espalhados por diversos bairros, com encerramento no dia 3 de junho.

Desta vez, o foco será angariar roupas de frio e calçados em bom estado de conservação. A distribuição será feita pela equipe do Fundo Social no CAS (Centro de Assistência Social), do Jardim São Jorge, e CRAS (Centro de Referência de Assistência Social), do Jardim das Palmeiras. Foto: Prefeitura de Nova Odessa / Divulgação

Este ano, a campanha é totalmente própria e idealizada pelo Fundo Social de Nova Odessa. Segundo a primeira-dama e presidente do Fundo Social de Solidariedade, Andréa Souza, o principal objetivo é arrecadar peças de vestuário de inverno e calçados em boas condições.

“É importante lembrar que estamos dando preferência para arrecadação de agasalhos, porque temos recebido muitas doações de roupas em geral. O inverno está chegando e, nesta época, muitas famílias sofrem com a queda das temperaturas, principalmente as crianças e idosos. Entendemos que roupas de frio ajudam muito mais do que roupas comuns”, reforça a primeira-dama.

Independentemente da campanha, o Fundo Social recebe doações ao longo de todo o ano para distribuir às famílias carentes cadastradas através da Diretoria de Promoção Social.

SERVIÇO

Campanha do Agasalho 2019 “Aquecendo vidas”

Data: 3 de maio a 3 de junho

Pontos de doação:

Escolas municipais e estaduais

Comércios parceiros

Unidades de Saúde

Câmara Municipal

Prefeitura

Clube da Melhor Idade

Informações: (19) 3476-6053.

As informações são da Diretoria de Comunicação da Prefeitura de Nova Odessa.