Fundo Social de Nova Odessa promove Bazar Beneficente nesta segunda e terça-feira

O Fundo Social de Solidariedade da Prefeitura de Nova Odessa promove o primeiro Bazar Beneficente deste ano nesta segunda (12) e terça-feira (13), das 8h às 15h, no Clube da Melhor Idade, no Centro.

A iniciativa disponibiliza gratuitamente peças usadas de vestuário que foram doadas pela comunidade, no limite de oito por pessoa, enquanto houver itens disponíveis.

“Vamos ter peças para adultos e crianças, incluindo calças, blusas, camisetas e calçados. Todos os itens a serem oferecidos encontram-se em bom estado de uso e permaneceram de quarentena para evitar a contaminação pelo novo coronavírus. Vale a pena conferir”, reforçou a presidente voluntária do Fundo Social, Juçara Rosolen.

Parte das doações foram recebidas durante a campanha Inverno Solidário deste ano, também promovida pelo Fundo Social da prefeitura.

As entregas acontecerão seguindo todas as medidas de segurança sanitária exigidas durante a pandemia de Covid-19, como o uso de máscara e a disponibilização de álcool em gel para a higienização das mãos, além da manutenção do distanciamento social.