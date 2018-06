Funcionário é preso após furtar notebook de empresa de sucatas

Um ajudante de 22 anos foi preso na noite desta quarta-feira (6) após confessar ter invadido a empresa de sucatas onde trabalha para furtar um notebook, no Jardim São Jorge, em Nova Odessa. Foram levados ainda R$ 2 mil que ficavam em uma gaveta, mas ele negou que tenha pegado o dinheiro. O caso foi registrado no Plantão Policial.

De acordo com o boletim de ocorrência, o dono da empresa de sucatas acionou a Polícia Militar após o alarme disparar. O telhado do imóvel estava danificado, e o proprietário notou a falta de R$ 2 mil e um notebook. A equipe da polícia estava no local atendendo a ocorrência e notou um funcionário da própria empresa em atitude suspeita. Ele apresentava nervosismo e estava com a camiseta rasgada.

Ao ser abordado, confessou que havia subido no telhado e uma telha se quebrou sob seu peso. Ele caiu dentro do salão da empresa e furtou o notebook – o homem negou que tenha levado o dinheiro. O suspeito disse ainda que é usuário de drogas e que havia acabado de trocar o computador furtado por duas porções de cocaína no bairro Jardim Picerno, em Sumaré. Ele foi encaminhado ao Pronto Socorro do Hospital Municipal de Nova Odessa, onde passou por atendimento. Assim que recebeu alta foi conduzido ao Plantão Policial e recebeu voz de prisão.