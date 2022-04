Frota de ônibus circula com idade acima da exigida em Nova Odessa

nibus na rodoviária de Nova Odessa; frota tem modelos fabricados em 2011, em desacordo com edital do serviço contratado pelo governo - Foto: Marcelo Rocha - O Liberal.JPG

A frota do transporte público que circula por Nova Odessa, sob concessão da Rápido Sumaré desde 2011, atingiu o prazo de circulação dos veículos, estabelecido para 10 anos. De acordo com edital de licitação, a média de idade dos ônibus é de cinco anos e, a máxima, de 10.

O LIBERAL esteve na rodoviária da cidade para conferir a data de fabricação dos ônibus usados nas linhas. Um motorista relatou que seis dos sete veículos que circulam no município têm fabricação e modelo de 2011/2012. Outro, é mais antigo.

O problema tem sido acompanhado e denunciado pelo presidente da câmara, o vereador Pelé (PSDB), que também foi à rodoviária e fotografou ônibus que estão circulando na cidade há 11 anos, ou seja, com prazo já expirado. O vereador ainda flagrou um veículo cuja data de fabricação é de 2007.

Por conta disso, o presidente, que integra a oposição ao governo do prefeito Leitinho (PSD), defende a revogação do contrato com a Rápido Sumaré. “Entendo que a concessão deva ser revogada, com a respectiva aplicação das sanções previstas na lei e no contrato”, disse Pelé.

Em janeiro deste ano, a prefeitura anunciou prorrogação por mais 10 anos do contrato com a Rápido Sumaré. A renovação da concessão já estava prevista no contrato anterior, que se encerrou em novembro.

Em entrevista à Rádio Clube AM 580, no último dia 7, o prefeito Leitinho afirmou que não tinha conhecimento que os ônibus passaram de 10 anos. “A empresa entrou com pedido de aumento do valor da tarifa porque subiu o preço de pneu, do óleo e eles não têm reajuste desde 2018. Estamos negociando sobre o reajuste e também para que eles possam trocar os ônibus”, disse.

Atualmente, o sistema de transporte coletivo urbano é composto por cinco linhas, que transportam diariamente uma média de mil passageiros. O valor da tarifa é de R$ 3,10, mas a prefeitura complementa com subsídio de R$ 2,42 por cada passagem.

A prefeitura foi questionada se a negociação já foi realizada, mas até o fechamento dessa edição, não encaminhou retorno. A reportagem também entrou em contato com a empresa, que não se pronunciou.