Foragido da Justiça bate em motociclista, tenta fugir, mas é preso pela GCM

Um foragido da Justiça de 23 anos foi preso pela GCM (Guarda Civil Municipal) após bater em um motociclista e sair sem prestar socorro, na madrugada deste sábado (15), no Jardim Santa Rosa, em Nova Odessa. Na fuga, ele colidiu em um poste e fugiu a pé, mas foi localizado pela corporação. O motociclista teve fratura exposta na perna está internado no Pronto-Socorro Municipal.

De acordo com a Guarda, o acidente ocorreu na Avenida Doutor Ernesto Sprogis. Quando os agentes chegaram, o motociclista, que ainda estava caído ao chão, contou que o motorista de um Hyundai HB20 bateu em sua moto e fugiu sem prestar socorro.

Minutos depois, o carro do suspeito foi abandonado na Rua Pedro Parras de Camargo, no Jardim Maria Helena, após bater em um poste. No assoalho do veículo, os patrulheiros localizaram uma réplica de revólver. Os guardas continuaram as buscas e encontraram o suspeito no Parque Klavin.

Durante a ocorrência, os patrulheiros confirmaram que o carro em que ele estava foi furtado na última quarta-feira, em Americana, e já estava com as placas clonadas.

Após conduzir o suspeito ao plantão policial, os guardas descobriram que o homem era foragido do CPP (Centro de Progressão Penitenciária de Campinas), onde cumpria pena em regime semiaberto por roubo, restando ainda quase dois anos de pena a cumprir.

Na delegacia, ele foi autuado em flagrante por fuga do local do acidente, lesão corporal culposa (sem intenção) e receptação. Em seguida ele foi transferido à Cadeia de Sumaré, onde ficou à disposição da Justiça.