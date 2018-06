Fogo em mato incendeia madeireira em Nova Odessa

Foto: Corpo de Bombeiros de Americana

Uma madeireira teve parte de sua produção e máquinas queimados durante incêndio provocado pela queima ilegal de mato próximo ao local, na tarde de domingo (10). A denúncia foi feita ao Corpo de Bombeiros de Americana que deslocou duas viaturas, um auto-bomba e uma de resgate até o local.

Localizada às margens da Avenida Rodolfo Kivitz, a madeireira estava tomada pela fumaça e havia focos de chamas em diversos pontos do estabelecimento. Os bombeiros conseguiram controlar o fogo em 15 minutos. Parte da produção de máquinas foi perdida com o incêndio. Não houve vítimas.

O proprietário do estabelecimento se encontrava em outra cidade no momento da ocorrência e não precisou o valor do prejuízo. Após atendimento do Corpo de Bombeiros, o local permaneceu sob os cuidados da equipe da Defesa Civil.