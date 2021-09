Fiéis lotam a Paróquia São Jorge em homenagem a Padre Itamar Gonçalves

A Paróquia São Jorge, de Nova Odessa, ficou lotada nesta terça-feira (31), durante despedida ao Padre Itamar Gonçalves, que morreu nesta madrugada por complicações decorrentes do coronavírus (Covid-19). Na ocasião, o bispo da Diocese de Limeira, Dom José Roberto Fortes Palau, celebrou uma missa em sua homenagem.

Vítima da Covid-19, religioso foi homenageado nesta terça (31) – Foto: Rodrigo Alonso / O Liberal

Fiéis choraram pela morte do padre, o aplaudiram e jogaram pétalas de flor em direção a seu caixão, que estava dentro de um carro funerário, em frente à igreja.

“Ele acolhe todo mundo. Ele é uma pessoa maravilhosa. Ele é querido, gosta de criança, faz um batismo bonito. Ele traz agrado para o povo, e o povo gosta”, disse a aposentada Creuza Formagio, de 64 anos.

A missa começou às 14 horas. Na sequência, o bispo e os fiéis foram para o lado de fora e ficaram ao redor do carro funerário, que, depois, seguiria para o Cemitério da Saudade, em Americana, onde haveria o sepultamento. Não teve velório.

O prefeito Cláudio José Schooder, o Leitinho (PSD), marcou presença na solenidade. “Nova Odessa perde muito, a paróquia aqui do São Jorge perde muito, porque o Itamar se resume a uma palavra: caridade. É isso que ele tinha no coração. Ele fazia o bem ao próximo”, declarou.

O chefe de Executivo contou que Itamar o aconselhava politicamente e costumava sugerir melhorias para a cidade. “Além de ser um padre, ele era muito politizado. Então, ele conhecia muito da política e queria o bem de Nova Odessa”, afirmou.

Durante a celebração, havia pessoas tanto no interior da igreja como na rua, que teve o quarteirão interditado pelo Policiamento de Trânsito. Os fiéis usavam máscara de proteção. Porém, apesar da pandemia, houve aglomerações.

Trajetória

Itamar comandava a Paróquia São Jorge desde 2011 e deixou marcas no local. “Ele fez reforma no salão, reforma na igreja. Teve toda a infraestrutura que ele fez. E tem outras coisas em que ele ajudava as pessoas, com cesta básica, às vezes com dinheiro, com passagem”, relatou o secretário da igreja, Thiago Levi, de 18 anos.

Ordenado padre há quase 42 anos, em 18 de dezembro de 1972, o padre também esteve à frente da Paróquia São Domingos, em Americana, entre 1984 e 2011. Ele atuou, ainda, em Cosmópolis. O religioso faleceu aos 74 anos, após ter testado positivo para Covid-19 no último dia 14.

“Padre Itamar teve uma frutífera caminhada, sendo sempre uma pessoa acolhedora e um testemunho da alegria do Evangelho”, lamentou o bispo Dom José por meio de nota emitida pela Diocese de Limeira, da qual a Paróquia São Jorge faz parte.