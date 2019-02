Ficha do auxílio-transporte pode ser retirada nesta terça

A Secretaria de Educação de Nova Odessa segue com o programa de auxílio-transporte aos alunos novaodessenses. A partir desta terça-feira (5), os interessados já podem retirar a ficha de inscrição. Para se inscrever, no entanto, o período é de 11 de fevereiro a 8 de março, de segunda a sexta-feira, das 8h30 às 11h30 e das 13h30 às 16h30, na própria sede da pasta.

Para participar do processo, os critérios são residência no município, renda familiar inferior a dois salários mínimos por pessoa e, por fim, estar cursando nível médio profissionalizante ou superior, em escolas públicas ou particulares legalmente reconhecidas. Foto: Prefeitura de Nova Odessa / Divulgação

No ato da inscrição, os candidatos ao auxílio devem apresentar ficha de inscrição preenchida, cópia e original do RG do candidato, declaração ou contrato de matrícula de 2019 e o boleto da primeira mensalidade.

Alunos com bolsa integral deverão apresentar uma declaração de bolsista. Também é preciso apresentar cópia do comprovante de endereço recente (água, luz, telefone), ou contrato de aluguel autenticado, em nome do estudante ou do responsável, residente no mesmo domicílio.

Documentos

Para se enquadrar nas exigências da lei, também será necessário apresentar cópia e original dos comprovantes de renda (novembro e dezembro de 2018 e janeiro de 2019), do estudante e dos familiares residentes na mesma casa e cópia e original da carteira profissional (cópia das páginas: foto, qualificação civil, último ou atual contrato de trabalho e a página seguinte); declaração de Imposto de Renda de Pessoa Física (em casos de autônomos ou empresários) e declaração de Isento de todas as pessoas residentes com o estudante.

Também é preciso informar número de conta bancária na Caixa Econômica Federal, agência de Nova Odessa, em nome do estudante ou responsável (se menor), para os possíveis futuros depósitos do subsídio educacional.

O auxílio-transporte tem objetivo de ajudar os alunos do município a completarem sua formação. Em 2017, 427 alunos foram beneficiados com o auxílio, que é mantido com recursos próprios da administração. Já em 2018, esse número passou para 480, com investimento aproximado de R$ 450 mil.

A Secretaria de Educação fica na Rua Carlos Botelho, 30, Centro.

As informações são da Diretoria de Comunicação da Prefeitura de Nova Odessa.