Fiação é furtada de escola no Santa Luiza e aulas são suspensas

O CMEI (Centro Municipal de Educação Infantil) Profº Agildo Silva Borges, no Jardim Santa Luiza I, em Nova Odessa, foi invadido por ladrões que furtaram toda a fiação elétrica da unidade de ensino. O fato ocorreu por volta de 1h desta quinta-feira (21). A Secretaria Municipal de Educação informou que, por conta do furto, foi necessário dispensar os alunos da creche e da educação infantil do período da manhã e que os reparos já foram iniciados, por isso analisará a possibilidade de receber os alunos do período da tarde.

A escola tem alarme e assim que o corte na energia elétrica foi constatado, representantes da empresa que presta serviço de segurança acionaram a Guarda Civil Municipal, que foi até o local e fez ronda nas imediações, mas não localizou nenhum suspeito. Um boletim de ocorrência está sendo registrado na Polícia Civil.

Com informações da assessoria de imprensa da Prefeitura de Nova Odessa.