Festa das Nações reúne 16 mil pessoas em Nova Odessa

A Festa das Nações de Nova Odessa voltou a ser realizada neste fim de semana. Cancelado nos últimos três anos devido à pandemia de Covid-19, o evento reuniu cerca de 16 mil pessoas na Praça dos Três Poderes ao longo dos três dias. Ao todo, 11 entidades assistenciais participaram da festa, representando a cultura e culinária de países diferentes.

Além da questão cultural, a celebração contou com atrações musicais de diversos estilos. Entre elas, a banda Artéria Rock e os cantores Richie e Maurício Gasperini. O recorde de público da edição aconteceu no sábado, quando 10 mil pessoas estiveram no evento.

Prefeito de Nova Odessa, Cláudio José Schooder, o Leitinho (PSD), comemorou. “Nossa Festa das Nações voltou e foi novamente um sucesso. O público prestigiou os artistas e, principalmente, as entidades”, afirmou.

