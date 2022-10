Festa das Nações retorna com 11 entidades e chega à 34ª edição

Após três anos suspensa por conta da pandemia de Covid-19, a Festa das Nações de Nova Odessa retorna neste fim de semana, a partir de amanhã e vai até domingo. A estrutura do evento já começou a ser montada na Praça dos Três Poderes, que será totalmente fechada. A 34ª edição terá entrada gratuita e beneficiará 11 entidades, que representarão, cada uma, a gastronomia de um País.

A montagem do espaço – palco e barracas – começou na última terça. A Prefeitura de Nova Odessa adiantou que nesta edição voltam a estar presentes as embaixatrizes voluntárias de cada entidade com trajes típicos.

Praça em frente ao Paço recebe o público a partir de sexta-feira – Foto: Prefeitura de Nova Odessa / Divulgação

As onze entidades que participam são: AAANO (Associação Amigos dos Animais) – Austrália; Apae (Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais) – Itália; Rotary Clube – Alemanha; Apadano (Associação de Pais e Amigos dos Deficientes Auditivos) – Portugal; Avano (Associação Vicentina Assistencial) – China; Comunidade Geriátrica – Brasil; Lions Club – Estados Unidos; SOS (Serviço de Orientação e Solidariedade) – México; ABCL (Associação Brasileira de Cultura Leta) – Letônia; Instituto Kaydi – Árabe; e Casa Mais – Havaí.

CULINÁRIA. Entre os destaques nos cardápios aparece a cebola australiana, o joelho de porco da barraca Alemã, o pastel da China, o frango atropelado do Brasil, o galeto da barraca da Letônia e o sorvete do Havaí.

A festa ainda terá, durante toda a programação, shows com artistas locais e da região, como a Banda Municipal Professor Gunars Tiss, Artéria Rock, a dupla Ritchie e Maurício Gasperini, Samba D’Aninha e Banda Mídia.

OTIMISMO. De acordo com o secretário de Cultura e Turismo de Nova Odessa, Carlos Eduardo Pinotti Junior, a expectativa é positiva. “Além do lado cultural e turístico, o grande objetivo do evento é ajudar as entidades. Então temos convicção de que a comunidade irá comparecer, não somente para apreciar os pratos típicos, como também aproveitar a programação musical, as danças e poder contribuir com todos os trabalhos sociais que são realizados e que beneficiam diretamente a própria população”, disse.